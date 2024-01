«Ho scoperto di essere incinta a 17 anni: in una notte sono passata da bambina a mamma». La scelta senza rinunciare alla carriera

La nascita di un figlio cambia inevitabilmente la vita, non importa quanto si possa essere preparati, capaci di organizzare le proprie giornate o motivati nel perseguire gli obiettivi prefissati. Se, poi, la gravidanza è una sorpresa e accade a persone ancora adolescenti, la situazione può diventare davvero complicata da gestire, specialmente senza il supporto della famiglia, degli amici o del proprio partner.

Per questo motivo, può succedere che l'esperienza di mamma in giovane età possa portare, più avanti, ad avere rimpianti, a pensare che le cose sarebbero andate diversamente se solo "avessi finito la scuola", se solo "avessi potuto cogliere quell'opportunità", se solo... Tutte possibilità che sono state messe da parte in favore, però, della magnifica esperienza di crescere un figlio, una scelta che al di là dei momentanei dubbi e pensieri, è vista come l'inizio di un percorso d'amore e di soddisfazione.

La storia di Casey, mamma a 17 anni e poi nuovamente a 20, ci mostra proprio quell'amore, quel percorso a volte accidentato e con curve o tornanti inaspettati, ma non per questo meno emozionante e apprezzato.