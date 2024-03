Ludovica Valli incinta del terzo figlio: «La “cosa” più inaspettata di tutta la nostra vita insieme». La reazione (mancata) delle sorelle

Ludovica Valli ha da poco compiuto 27 anni e ha festeggiato insieme alla sua famiglia, il compagno Gianmaria Di Gregorio e i due figli, Anastasia e Otto Edoardo, con un viaggio a Dubai nelle splendide spiagge calde.

L'influencer, diventata famosa dopo la sua partecipazione a Uomini e Donne, condivide spesso la sua quotidianità e le sue avventure da donna in carriera e mamma di due piccoli. Ludovica ha annunciato, inaspettatamente, una sorpresa "non in programma" che però ha portato tanto amore.