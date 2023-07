Leonardo La Russa, la ragazza dai pm: «Ha confermato le accuse». Sentite anche due amiche

Una storia complicata e di cui si parla ormai da giorni. Il figlio del presidente del Senato Ignazio La Russa, il 21enne Leonardo Apache La Russa, è finito nei guai ed è indagato per violenza sessuale dopo che una ragazza di 22 anni lo ha denunciato per presunti abusi al termine di una serata passata in discoteca. Oggi era prevista l'audizione della ragazza davanti agli investigatori e ai pm della Procura di Milano.

L'ipotesi violenza di gruppo e il buco di tre ore: «Dove siete andati?». E spunta un'altra ragazza

Le chat della 22enne con l'amica: «Mi ha drogata, per forza. Che vergogna, sono terrorizzata»