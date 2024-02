Lazza, il suo brano deve ancora uscire sulle piattaforme ma è un successo in radio: «Mai successo prima». Qual è il brano (e a chi è dedicato)

Il nuovo brano di Lazza non è ancora uscito sulle piattaforme musicali, ma tutti già lo ascoltano in radio. Com'è possibile? Se lo chiede anche l'artista. Un episodio «mai accaduto» in vita sua, ma a quanto pare la canzone ha smosso gli animi degli amanti e ha conquistato il grande pubblico che si prepara a festeggiare San Valentino. Il singolo, infatti, narra un amore finito, ma lo fa con dolcezza e un po' di rancore. Su X, il rapper si dice incredulo e sorpreso per come stia andando l'uscita - non ufficializzata - del suo pezzo. «Mi sa che è piaciuto», ha scritto, suscitando la curiosità dei fan che si sono persi la sua esibizione alla 74esima edizione del Festival di Sanremo. Ma quale sarà il brano di cui parla Lazza? E soprattutto, a chi è dedicato?

Non mi è mai successo che la radio passasse un mio pezzo che non è uscito, mi sa che è piaciuto. — LAZZA (@thelazzinho) February 13, 2024