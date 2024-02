«Non assumo più boomer, non sanno usare Zoom e non leggono le mail», lo sfogo del capo Millennial: devo stare più attenta a chi non è qualificato

Cercare lavoro può essere molto frustrante e spesso, per velocizzare il processo, più di qualcuno decide di esagerare i toni nel suo curriculum sperando di avere più chance. Un'arma a doppio taglio. Potrebbe bastare qualche ricerca da parte del datore di lavoro per scoprre che il "furbetto" ha mentito sulle sue qualifiche oppure, nel momento in cui il candidato si mette alla prova durante i primi giorni di lavoro, potrebbe mostrare tutte le sue lacune che aveva nascosto durante il colloquio.

La lotta in questa storia, però, non è solo tra datori di lavoro e dipendenti, ma è un conflitto generazionale. La protagonista è Sara Holcomb, che su TikTok si fa chiamare @mad_hatter_news, che in un video sul social cinese si è sfogata contro una donna di 65 anni che aveva appena assunto: «O è troppo vecchia oppure non è qualificata».