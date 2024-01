Insegnanti senza stipendio da quattro mesi: «Conto a zero tra bollette e mutuo, umiliante rinunciare ai regali di Natale»

Una crisi senza precedenti sta colpendo migliaia di docenti e personale supplente della scuola in Italia. Assunti a settembre con contratti brevi, i lavoratori non hanno ancora ricevuto lo stipendio per il servizio svolto, con alcuni rimasti senza entrate dal mese di ottobre. La Gilda degli insegnanti ha definito la situazione una "pratica indecente", mentre il coordinatore nazionale Rino Di Meglio ha chiesto una risposta chiara dal ministro Valditara, evidenziando che questa situazione rende l'Italia un caso unico in Europa, poiché nessun altro paese europeo paga i dipendenti pubblici con mesi di ritardo.

Tra i docenti rimasti senza stipendio, sono tante le storie di chi si è ritrovato costretto a forti rinunce e a richiedere prestiti. Come Caterina Barrili, insegnante precaria di una scuola dell'infanzia a Cagliari, che ha raccontato in una lettera all'Avvenire la sua situazione drammatica, o di Alessandro Bianchi, docente e pianista che ne ha parlato in un'intervista a La Stampa.