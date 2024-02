Il prof fa lezione con tutù, vestitini rosa e cappello da cowboy: foto e video finiscono online, la scuola lo mette in congedo

Un insegnante di chimica della Hebron High School, in Texas (Stati Uniti) è stato sospeso dopo che diversi video e foto che lo ritraevano con abiti rosa e tutù si sono diffusi in rete. In particolare, ciò che sembra aver causato scandalo tra le famiglie è stata un'immagine del professore, Rachmad Tjachyadi, che si trova di spalle, intento a scrivere qualcosa alla lavagna durante la lezione, mentre indossa dei leggings particolarmente vivaci e un tutù variopinto. Le foto sono state diffuse da un account X che si prende gioco dell'insegnante e critica aspramente il suo modo di vestire, e quando le immagini e i video sono diventati virali la scuola si è vista costretta a rispondere alle polemiche.