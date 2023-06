Incidente a Casal Palocco: «Matteo Di Pietro e Vito Loiacono sono all'estero». Il doppio sorpasso della Lamborghini e il video dell'autobus

Non ricorda nulla di quel giorno, Elena Uccello, la mamma del piccolo Manuel Proietti, il bimbo di cinque anni vittima dell'incidente con la Lamborghini sulla quale viaggiavano i TheBordeline, è in evidente stato confusionale e non lo nasconde. Agli inquirenti la 29enne racconta di aver solo cercato i suoi bimbi, di essersi preoccupata per loro, dopo che la sua Smart ForFour è stata travolta a Casal Palocco dal bolide guidato dallo youtuber Matteo Di Pietro. I ricordi di Elena sono confusi e intanto la Procura va avanti con le indagini.

Incidente Casal Palocco, la mamma di Manuel: «Così la Lamborghini ci è piombata addosso». Il legale: la Smart non ha dato precedenza

Una fiaccolata per il piccolo Manuel: domenica Casal Palocco scende in strada per la famiglia del bimbo morto nell'incidente

I dubbi sulla dinamica dell'incidente

I nodi da sciogliere sono diversi: la precedenza a chi spettava? A che velocità andava la Lamborghini? Non ci sono ancora risposte a tutti gli interrogativi e si cercano risposte dai testimoni e dai video delle telecamere posizionate in zona. Cellulari e apparecchiature dei TheBorderline sono state sequestrate per visionare filmati e messaggi (che però potrebbero anche essere stati cancellati e quindi per essere recuperati richiederebbero più tempo) ma all'appello pare manchi un video.