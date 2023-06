Una fiaccolata per il piccolo Manuel: domenica Casal Palocco scende in strada per la famiglia del bimbo morto nell'incidente La famiglia della piccola vittima dello schianto ha organizzato, insieme al presidente del consorzio di Casal Palocco, una fiaccolata silenziosa che partirà domenica sera alle 19.15







di Redazione web A pochi giorni dal dramma del piccolo Manuel Proietti, il bambino di 5 anni morto a Roma dopo un tragico incidente tra la Smart guidata dalla mamma e un Suv Lamborghini con a bordo un gruppo di youtuber (i The Borderline), il quartiere di Casal Palocco scende in strada per mostrare vicinanza alla famiglia. La supertestimone: «Salita sulla Lamborghini un chilometro prima dello schianto» YouTube rimuove gli annunci dai video The Borderline: «Non guadagneranno più dal loro canale» Una fiaccolata per Manuel La famiglia della piccola vittima dello schianto ha infatti organizzato, insieme al presidente del consorzio di Casal Palocco, una fiaccolata silenziosa che partirà domenica sera alle 19.15. La partenza è prevista dalla scuola che frequentava il piccolo Manuel fino alla chiesa di San Timoteo, dove si terrà una preghiera, per poi risalire fino al luogo dell'incidente. La madre di Manuel ascoltata dagli inquirenti Intanto è stata ascoltata oggi dagli inquirenti la madre di Manuel, che era al volante della Smart che si è andata a scontrare con il Suv Lamborghini guidato da Matteo Di Pietro, il ventenne indagato per omicidio stradale e lesioni. L'audizione della madre, anche lei rimasta leggermente ferita nell'incidente, si inserisce nell'attività disposta dai pm che hanno affidato alle forze dell'ordine l'ascolto dei testimoni accorsi sul luogo dell'incidente.



Parallelamente si stanno effettuando una serie di verifiche sui cellulari delle cinque persone presenti sul Suv al fine di individuare eventuali foto, video ma anche chat utili alle indagini. La Procura potrebbe affidare, inoltre, una consulenza per accertare a che velocità stesse viaggiando la Lamborghini al momento dello scontro. Ultimo aggiornamento: Martedì 20 Giugno 2023, 17:14

