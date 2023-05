Incidente tra auto e moto a Foggia, 3 morti. Strage nel weekend sulle strade italiane: 13 vittime

Il numero di vittime sulle strade italiane in questo weekend non sembra conoscere fine. Il bilancio dell'ultimo incidente è di tre morti il bilancio del gravissimo incidente stradale avvenuto nel pomeriggio lungo la statale 90, all'altezza di Troia, in provincia di Foggia. Secondo una primissima ricostruzione, sono rimaste coinvolte un'auto e due moto. Sul posto stanno operando carabinieri, vigili del fuoco e sanitari del 118.

Ma lo scontro avvenuto è solo l'ultimo di una serie di incidenti che ha macchiato di sangue le strade del nostro Paese.

Ciclista disabile travolto da un'auto che scappa: il pirata è un 83enne