Giulia Tramontano uccisa, Impagnatiello: «L'unico pentimento che abbia un senso è il suicidio»

Alessandro Impagnatiello: «L'unica forma di pentimento che abbia un senso è togliermi la vita». Sono le parole che ha ripetuto l'uomo al suo legale dopo aver confessato l'omicidio di Giulia Tramontano. Parole che oggi il legale, l'avvocato Sebastiano Sartori, ha riferito al termine dell'interrogatorio di convalida del fermo.

Il barman ha confessato l'omicidio «aggiungendo particolari che riguardano l'ultima fase dell'accoltellamento». «Il barman ha negato la premeditazione e ha detto che ha fatto tutto da solo», ha concluso l'avvocato al termine del secondo interrogatorio svoltosi oggi venerdì 2 gugno, sottolineando anche che il suo assistito non era «sotto effetto di stupefacenti».

Sarà trasferito in una struttura sanitaria?

Ai cronisti che gli chiedevano se chiederà di trasferire il 30enne in una struttura sanitaria, ha risposto: «No, no, può rimanere in carcere». E alla domanda se chiederà una consulenza psichiatrica: «Vedremo, vedremo, io come difensore devo approfondire alcuni aspetti». L'avvocato non teme che Impagnatiello possa compiere gesti estremi all'interno del carcere: «Sono sereno, sono bravi e hanno trovato credo una giusta soluzione», ha detto.

Il tentativo di bruciare il corpo

L'uomo sabato sera, nella casa in cui vivevano a Senago, ha ucciso a coltellate la compagna e ne ha inscenato la scomparsa, denunciata il giorno successivo: è accusato di omicidio volontario aggravato, interruzione non consensuale di gravidanza e occultamento di cadavere. L'uomo, infatti - per sua stessa ammissione - ha tentato per due volte di bruciare il corpo di Giulia e, dopo averlo tenuto prima nel garage e poi nel bagagliaio dell'uomo, lo ha nascosto in un'intercapedine in un'area dismessa a Senago, dove - su sua indicazione - è stato trovato nella notte tra mercoledì e giovedì.