«Harry nudo, pronta a pubblicare foto inedite», Carrie Reichert boccia le frasi sul libro Spare: cosa non torna nel racconto del principe

Harry, il passato ti perseguita. L'ennesimo scandalo risalente ai primi anni '10 (nel periodo "wild" del Duca di Sussex, come dicono gli inglesi), piomba sul secondogenito di Lady Diana come un macigno. Era il 2012 e il principe aveva partecipato a un mega party a Las Vegas. Le foto del royal mezzo nudo pubblicate dal Sun avevano imbarazzato e non poco la famiglia. A distanza di più di 10 anni quel passato continua a martellarlo.

Ancora una volta protagonista è l'ex spogliarellista Carry Royale (pseudonimo di Carrie Reichert), colei che nel 2022 mise in vendita le mutande che Harry aveva indossato durante la festa in hotel. Secondo quanto raccontato al The Mirror da Carrie Reichert, i due si conobbero a Las Vegas e dopo una notte hot passata con il principe Harry lei è rimasta in possesso delle prestigiose mutande reali. Carrie Reichert ha raccontato che giocarono a una versione maliziosa di strip biliardo che prevedeva di liberarsi di un indumento. E Harry optò per l'indumento più intimo: le mutande.