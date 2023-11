Tante tessere di un puzzle, che non danno ancora un'immagine certa. E' il quadro che cercano di mettere insieme gli investigatori che da 76 ore, in un territorio grande come tutto il Nordest, sono sulle tracce di Giulia Cecchettin e Filippo Turetta, i due ex fidanzati 22enni che paiono spariti nel nulla, a bordo della Fiat Grande Punto nera di lui.

L'appello dei genitori: «Tornate». La macchina in movimento anche la scorsa notte