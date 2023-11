Il padre di Giulia Cecchettin, la ragazza scomparsa da sabato sera e vista per l'ultima volta in compagnia dell'ex fidanzato Filippo Turetta, ha rilasciato una dichiarazione congiunta insieme alla famiglia del giovane di Torreglia (Padova) per rendere chiara la loro posizione sulla misteriosa sparizione dei due 22enni che da due giorni tiene con il fiato sospeso: un appello per chiedere ai figli di tornare a casa.