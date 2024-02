Muratore uccide moglie e figli di 3 e 16 anni: «Erano posseduti da Satana». La figlia 17enne scappa e si salva. La pista della setta

Tragedia familiare ad Altavilla Milicia, alle porte di Palermo: un uomo, muratore di 54 anni, ha ucciso la moglie e due figli (di 3 e 16 anni) e poi si è consegnato ai carabinieri. L'altra figlia, di 17 anni, è riuscita a scappare e si è salvata dalla furia omicida del papà.

L'assassino si chiama Giovanni Barreca. Le vittime sono Antonella Salamone (41 anni) e i figli Kevin di 16 anni e Emanuel di 3. I delitti sono avvenuti nella loro casa alle porte di Altavilla Milicia, in via Reggia Trazzera Marina di Granatelli. Sembra che il triplice omicidio sia avvenuto almeno 36 ore fa, come emerge da un primo esame medico legale dei due corpi dei figli dell'uomo. Mentre si cerca ancora il corpo della donna.

L'uomo, descritto come un fanatico religioso, secondo il racconto fatto ai carabinieri dalla figlia che si è salvata, durante la notte si sarebbe svegliato farneticando di aver visto il Diavolo in casa.

La pista della setta

La pista della setta è al momento una delle ipotesi al vaglio degli investigatori, in merito a quanto accaduto ad Altavilla Milicia. Tra i sospetti, allo stato al vaglio di chi indaga, c'è quello che l'uomo possa aver agito anche per adesione ad eventuali sette o gruppi di fanatismo religioso.