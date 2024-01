Gatto torturato e ucciso con i petardi da un gruppo di ragazzi: «L'ennesima violenza, servono pene più severe»

Orrore a Morlupo, in provincia di Roma, dove un gatto è stato vittima di un brutale atto di tortura per poi essere ucciso con con dei petardi. La macabra scoperta è avvenuta il 15 gennaio scorso quando una signora, passeggiando con il proprio cane, ha trovato il corpo martoriato del felino in un giardino. Gli atti di violenza, causati dallo scoppio dei botti, hanno lasciato il corpo del micio coperto di bruciature.

La polizia locale è stata immediatamente avvisata dalla donna, mentre l'Enpa (Ente Nazionale Protezione Animali) è stato informato dalle volontarie delle associazioni locali Calico Odv e Club degli Amici a quattro zampe Odv, che collaborano con la Sezione Enpa di Roma.