Francesca De Andrè racconta le violenze del suo ex: «Mi ha inseguito anche fuori dal tribunale»

Silvia Toffanin durante la puntata di sabato 13 aprile ha ospitato nel salotto di Verissimo, Francesca De Andrè, figlia del cantautore Cristiano e nipote quindi dell’indimenticabile Fabrizio che ha subito una gravissima aggressione da parte dell'allora fidanzato Giorgio Tambellini. A seguito delle percosse ricevute dall'uomo, Francesca De Andrè è finita in ospedale con il «naso rotto, trauma cranico, capelli stappati, denti spezzati e bruciature di sigarettea sul corpo» oltre a una prognosi di 21 giorni.

Il 3 aprile è arrivata la sentenza: Giorgio Tambellini è stato condannato a tre anni e tre mesi di reclusione per ciò che ha fatto a Francesca. «Ho avuto il tempo per rimettere carne alle ferite, ora sto bene. L'ho rivisto in tribunale e non è stato positivo. In questo periodo ho vissuto e mi sono schierata dalla parte delle donne che sono tantissime purtroppo. Mi sono resa conto di provare tristezza, pena e schifo per lui. Il giorno dell'udienza, fuori dal tribunale, mi ha inseguito in bici per dirmi che non ha intenzione di pagarmi nessun danno».