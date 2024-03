Pullman Flixbus si ribalta in autostrada: almeno 5 morti e 12 feriti gravi. «A9 chiusa tutto il giorno per i soccorsi»

Ancora un incidente per un pullman Flixbus. In Germania, sull'autostrada A9 vicino Lipsia, un mezzo della compagnia low cost Flixbus si è ribaltato. Drammatico il primo bilancio: almeno 5 morti. Diverse le persone gravemente ferite, come riportato dall'agenzia tedesca Dpa. Secondo le prime informazioni dovrebbero essere 12.

Il pullman era in viaggio per Zurigo quando è uscito di strada per ragioni ancora sconosciute. Poi il dramma: il veicolo si è ribaltato senza lasciare scampo ad alcuni dei passeggeri. Il Flixbus è finito fuori strada finendo tra i cespugli in un rettilineo tra lo svincolo di Wiedemar e quello di Schkeuditzer Kreuz, restando su un fianco.

Evacuati i sopravvissuti

Secondo i media locali, a bordo c'erano 53 passeggeri e due autisti (usciti vivi dall'incidente). L'autobus è stato raddrizzato a mezzogiorno con l'ausilio di cinghie per consentire l'evacuazione dei sopravvissuti. «I nostri pensieri - ha riferito alla LVZ il portavoce di Flixbus Sebastian Meyer - sono rivolti a tutte le persone colpite da questo incidente e alle loro famiglie».