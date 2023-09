Femminicidio a Salerno, Maria Rosaria uccisa a 38 anni: i figli non erano in casa. «Li ha fatti uscire, poi l'ha accoltellata»

Ha ucciso la moglie, poi ha chiamato i carabinieri. L'ennesimo femminicidio è avvenuto in una frazione di Battipaglia, in provincia di Salerno, all'interno dell'abitazione della coppia. La vittima si chiamava Maria Rosaria Troisi e aveva 38 anni, il suo corpo è stato trovato riverso e insanguinato: visibile e probabile causa della morte una coltellata infertale alla gola, anche se si attende l'autopsia per accertare se la donna sia stata colpita anche in altro modo.

