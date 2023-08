Emy Buono, addio a OnlyFans: «Non è sicuro, sono caduta in depressione e ho pensato al suicidio. Ora vado in convento»

Non è tutto oro quello che luccica. Emy Buono, influencer e modella, ha deciso di abbandonare OnlyFans: la 24enne si dice pentita, poiché alcuni suoi contenuti espliciti sono stati diffusi liberamente sul web e non si è sentita tutelata in alcun modo dalla piattaforma. In un'intervista a Fanpage, Emy Buono ha poi rivelato di avere intenzione di ritirarsi in convento, dopo aver vissuto un periodo difficile dal punto di vista della salute mentale.

Emy Buono lascia Onlyfans

«La piattaforma non è sicura - afferma EmyBuono parlando di OnlyFans - non mi ha tutelato perché i contenuti che ho pubblicato a pagamento sono diventati virali e sono finiti su tutti i cellulari. Pensa che alcuni di questi contenuti li hanno visti proprio tutti. Sono finiti addirittura alla famiglia del mio ragazzo e mi ha causato grossi problemi. Sono rimasta sconvolta».

