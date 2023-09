Ellie Goldstein, la modella con la sindrome di down che sfila per Gucci: «Per i medici non avrebbe mai dovuto camminare»

Ellie Goldstein, 21enne inglese, ha vinto contro tutte le aspettative. Fin dalla sua nascita nel dicembre 2001, infatti, le prefiguravano un futuro in cui probabilmente non avrebbe mai «camminato né parlato» ed è diventata la prima modella con sindrome di Down a comparire in importanti campagne internazionali: Gucci l'ha assunta per le sue pubblicità di Unconventional Beauty, per la quale è apparsa anche sulla copertina di Vogue Italia nel 2020.

Oggi Ellie ha appena acquistato una casa, ha volato in tutta Europa per sfilate e servizi fotografici, ha perfino dato il suo volto alla prima Barbie con sindrome di down, ma i primi anni della sua vita sono stati molto diversi dal presente fatto di gioia, fiducia e riflettori.

