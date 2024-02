Elisabetta Gregoraci, scontro in diretta con la giornalista che boccia il suo programma: «Dai, dammi un 3! Non sei oggettiva!»

Elisabetta Gregoraci è stata ospite di TvTalk su Rai 3 per parlare del nuovo programma che conduce con Gigi e Ross, "Mad in Italy". Tra i vari opinionisti era presente in studio anche la giornalista Grazia Sambruna con la quale ha avuto un diverbio molto acceso a causa del commento sulla conduzione della showgirl e del voto nella sua pagella.