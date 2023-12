«Le donne devono fare più figli», gli uomini più potenti (da Putin a Xi e Elon Musk) sono d'accordo: ecco cosa dicono e perché

C'è un trend sempre più diffuso, non solo tra diversi capi di stato particolarmente autoritari, ma anche tra imprenditori di una certa risonanza, il cui nome è spesso sulla bocca di tutti. Stiamo parlando di alcuni tra gli uomini più potenti del mondo e del fatto che le loro divergenze si fermino nel momento in cui si discute di come le donne possano dimostrare l'amore per il proprio Paese: facendo figli, il più possibile.

Ecco cosa è stato detto in proposito e perché.