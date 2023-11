Ventenne incinta aggredita dall'ex fidanzato e dai parenti: «Non volevano che si lasciassero». L'orrore in famiglia

Ancora una storia di violenza ai danni di una donna. Hanno poco più di 20 anni e appartengono a un ambiente sociale non elevato il ragazzo e la ragazza protagonisti di questa storia di ordinaria violenza contro le donne. A Catanzaro, in un quartiere periferico della città, i carabinieri hanno arrestato un giovane con l'accusa di avere messo in atto "reiterati comportamenti violenti" nei confronti dell'ex fidanzata, senza curarsi del fatto, tra l'altro, che la giovane fosse incinta. Emesse in totale nove misure cautelari.