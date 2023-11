Sgozza la figlia di 3 anni e uccide l'ex compagna: il 25enne era già stato ricoverato per le ferite che si era autoinflitto. Inutili le denunce della donna

di Redazione Web

Una bambina di tre anni e la mamma di 25 sono state uccise stanotte a Madrid: sui loro corpi sono state trovate ferite causate da arma da taglio. Il presunto assassino, ex partner della donna e padre della bambina, è stato accusato di femminicidio e infanticidio, come riporta Europa Press.

Le accuse

La Polizia Nazionale ha arrestato l'uomo, di circa 25 anni, come presunto autore dell'omicidio della 25enne (la sua ex compagna) e di sua figlia. Il sospettato era stato portato in ospedale d'urgenza lo scorso 12 ottobre a causa delle ferite al collo autoinflitte dopo aver tentato il suicidio.

La bambina è deceduta per le diverse ferite al collo, mentre la mamma non è sopravvissuta alle profonde ferite al petto e in altre parti del corpo.

Sul tragico evento, occorso intorno alle 00:30 di oggi, lunedì 27 novembre, sta indagando la Polizia di Stato. A quanto riportato da alcuni media spagnoli, ci sarebbero state precedenti denunce contro il sospettato da parte della donna e sua ex compagna.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 27 Novembre 2023, 10:20

