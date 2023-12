Diletta Leotta, Natale in rosso per mamma e figlia: l'outfit coordinato

Per Diletta Leotta è un Natale speciale, pieno di emozioni e felicità perché è il primo da mamma con la sua piccola Aria e il compagno Loris Karius nelle nuove vesti da papà. La conduttrice di Dazn ha condiviso degli scatti molto speciali sul suo profilo Instagram, insieme alla sua nuova famiglia, sorridente e felice di fronte all'albero di Natale.

Mamma e figlia hanno optato per un look coordinato: entrambe indossa un bellissimo abito rosso. Andiamo a scoprire qualcosa in più sul brand e sul costo dell'abito di mamma Diletta.