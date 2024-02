Denti, «attenti agli zuccheri subdoli»: l'igienista dentale svela i cibi pericolosi che non ti aspetti (non solo caramelle e dolci)

Caramelle, dolci e cioccolata al latte potrebbero non essere i cibi peggiori per i vostri denti. Sì, perché secondo l'igientista dentale Whitney DiFoggio, a peggiorare la salute della vostra bocca ci sarebbero quei carboidrati fermentabili «appiccicosi e pastosi».

Come raccontato al New York Post, tra i peggiori nemici del nostro sorriso ci sarebbero pane bianco, pasta, patatine fritte, cereali e cracker. «Il motivo per cui i carboidrati fermentabili sono così dannosi per i denti è che si scompongono in zuccheri mentre vengono ancora masticati», ha spiegato l'igienista, definendoli «zuccheri subdoli».

«Anche il pane è zucchero»

Questi carboidrati specifici rendono la bocca più acida perché la saliva «fa gli straordinari» per rimuovere il cibo gommoso dai denti, ha proseguito l'esperta, «aumentando così le probabilità di carie».

I genitori spesso propongono ai figli i cracker al posto delle caramelle pensando di scegliere l'opzione più sana, ma Whitney DiFoggio avverte che «potrebbe essere altrettanto dannosa: tutti sappiamo che le caramelle sono zucchero, ma dimentichiamo che anche il pane (e il cracker) lo è».