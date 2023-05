Denise Galatà dispersa nel fiume, trovato il caschetto della 18enne caduta dal gommone mentre faceva rafting

Non vi è alcuna traccia di Denise Galatà, la ragazza di 18 anni scomparsa da martedì in seguito a un incidente in gommone mentre faceva rafting insieme ai compagni di classe durante una gita al Parco Nazionale del Pollino. Stamattina le squadre fluviali dei vigili del fuoco hanno ritrovato il casco protettivo che indossava la giovane originaria della frazione di Manduca a Rizziconi: era incastrato tra le rocce del fiume Lao contro le quali è avvenuto l'impatto con il gommone. Con il passare delle ore sono sempre più flebili le speranze di ritrovare Denise viva, ma le ricerche proseguono e il lavoro si sta concentrando nella zona, abbastanza impervia, di circa cento metri a valle del punto in cui è stato ritrovato il casco.

Ragazza dispersa mentre fa rafting: Denise, 18 anni, è caduta dal gommone. «Ricerche disperate nel fiume»

