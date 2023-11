Decreto bollette, il governo incassa la fiducia. Social card, bonus trasporti e Iva sul gas metano: tutte le novità

Con 193 voti a favore, 130 contrari e quattro astenuti, il governo incassa la fiducia al governo sul decreto legge Bollette, che contiene il via libera a impegni, nel rispetto degli obblighi europei, per la proroga del mercato tutelato oltre ad altri interventi. Al via libera del testo a Montecitorio si dovrebbe giungere nelle prossime ore, il voto finale: l'opposizione ha annunciato che praticherà ostruzionismo sul provvedimento, che va convertito in legge entro il 28 novembre e deve ancora passare al Senato.

