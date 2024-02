Claudio Trenta, il pensionato multato di 800 euro per aver riparato una buca, vince il ricorso contro il Comune: «Non avevo fatto niente di male»

Claudio Trenta ha vinto il ricorso davanti al giudice di pace. Il pensionato brianzolo aveva ricevuto una multa da più di 800 euro lo scorso anno per aver riparato una buca su una pubblica via del suo Comune di residenza (Barlassina, in provincia di Monza) per cui aveva fatto ricorso. Ricorso infine accolto dal giudice Roberto Ambrosini.

«Avevo segnalato già da parecchio tempo il disagio alle autorità competenti, quando ho visto che nessuno interveniva, ho deciso di agire in proprio e il 26 aprile ho riparato il danno, poi il 10 maggio è arrivata la sanzione», aveva commentato il pensionato subito dopo aver ricevuto la multa.