Monza vieta i palloncini per non inquinare l’ambiente. Il sindaco: «Ci si può divertire in altri modi». Ecco le sanzioni previste

di Tommaso Cometti

Lasciar volare i palloncini in cielo ha sempre affascinato grandi e piccini. A Monza, però, non sarà più possibile: il sindaco Paolo Pilotto, in virtù di un patto siglato con l’Associazione Plastic Free, ha deciso di multare chiunque lanci in aria i palloni ad aria compressa. Le sanzioni partono dai 25 euro, fino ad arrivare a un massimo di 500.

Queste sono le motivazioni contenute nel documento: «Studi effettuati a livello internazionale hanno dimostrato le conseguenze dannose del frammenti di palloncini e nastri colorati che li trattengono, qualora siano abbandonati nell’ ambiente; i frammenti di palloncini abbandonati spesso finiscono per essere ingeriti da animali marini e terrestri, da organismi presenti in natura e diverse specie di uccelli, causandone irrimediabilmente il decesso». In conclusione, l'ordinanza (datata 2 novembre) introduce «il divieto di utilizzare nastri colorati e palloncini in gomma, anche se in materiale biodegradabile o in altri tipi similari e riempiti con gas più leggeri dell’aria, senza qualsiasi apposizione di un oggetto di peso sufficiente o alla relativa dotazione per contrastare la capacità di sollevamento del palloncino, ciò al fine di evitare che gli stessi, sollevati in aria, ricadano poi sul suolo terrestre, lacustre e marino sotto forma di rifiuti e vengano ingeriti eventualmente da animali causandone la morte».

Il controllo affidato ai vigili

Spetterà ai vigli e alle guardie ecologiche volontarie il compito di far rispettare il divieto.

Il comune di Monza non è l'unico in Brianza ad aver adottato una simile ordinanza: a giugno era stata la volta di Brugherio.

Ultimo aggiornamento: Domenica 5 Novembre 2023, 17:16

© RIPRODUZIONE RISERVATA