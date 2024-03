Abbandona due divani in un campo, i vigili glieli riportano a casa e li scaricano in giardino (insieme a una multa da 10mila euro)

Pensava di farla franca, abbandonando durante la notte due divani ormai logori in un campo. Mai si sarebbe aspettato di rivederli scaricati nel giardino di casa da parte della Polizia locale, che glieli ha riportati a domicilio insieme a una multa da 10mila euro.

I divani a domicilio

Il singolare episodio è l'ultimo atto della guerra ai rifiuti irregolari nel comune di Romano di Lombardia. L'autore del gesto, un 43enne residente a Rimini ma domiciliato nella Bassa Bergamasca, ha pensato di liberarsi del mobilio caricandolo su un autocarro nella notte tra domenica 11 e lunedì 12 marzo e percorrendo una strada priva di telecamere di sorveglianza. Ciò che l'uomo non aveva previsto era l'efficienza del sistema di videosorveglianza cittadino che ha permesso alla Polizia Locale di identificare il veicolo responsabile e di organizzare, insieme alla società che gestisce la raccolta rifiuti, una consegna a domicilio piuttosto insolita.

La multa

Il 43enne si è giustificato affermando che l'abbandono dei divani era inteso come temporaneo e che aveva intenzione di recuperarli successivamente. Tuttavia, le scuse non sono bastate a evitare una denuncia e una salata multa di 10.000 euro, in linea con le nuove normative contro l'abbandono dei rifiuti. Il video delle fasi dell'"operazione divano" è stato diffuso e montato sulle note di "The lion sleeps tonight" dalla stessa Polizia locale del Distretto della Bassa Bergamasca orientale.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 21 Marzo 2024, 10:11

