Chiara Nasti: «Non abbiamo ancora scelto il nome della piccola, ma almeno questa volta non ho scritto per sms a Mattia che ero incinta»

Chiara Nasti, in estate, diventerà mamma della sua seconda bambina. L'influencer, come aveva fatto anche con la gravidanza precedente, sta documentando la crescita del suo pancione sul proprio profilo Instagram. Chiara non vede l'ora di conoscere la sua piccolina che ha già colorato il suo mondo di rosa e che giocherà con il fratellino Thiago, però, manca ancora una cosa molto importante: il nome. La giovane mamma, infatti, ha spiegato ai suoi follower di essere un po' indecisa e di non avere ancora scelto come chiamare la piccolina che sta per arrivare.