Chiacchiera con un compagno di classe e la prof gli mette «-1» (senza dire nulla). La mamma incredula, poi il voto scompare

Stava chiacchierando con un suo compagno di classe durante la lezione e la professoressa, riprendendolo perchè stava disturbando, gli ha segnato -1 sul registro elettronico. La vicenda, che sembra avere dell'incredibile, viene da una scuola media in provincia di Bari ed è raccontata oggi dal quotidiano La Stampa, che cita una famiglia pugliese, in particolare la mamma rimasta letteralmente senza parole.

Secondo quanto raccontato dalla donna, la prof sul registro non avrebbe infatti aggiunto alcun commento e non avrebbe chiesto colloqui alla famiglia, non avrebbe neanche spiegato nulla allo studente, e pochi giorni dopo quel voto sarebbe anche sparito nel nulla come se nulla fosse accaduto.