Capodanno, le tradizioni che portano fortuna. Perché lenticchie, spumante e fuochi d'artificio scacciano la malasorte

Il conto alla rovescia per salutare il 2023 e accogliere il 2024 è ormai iniziato. Si guarda al futuro con fervida immaginazione, gioia e un po' di timore per quello che verrà, ma non mancano i buoni propositi: un amore da conquistare, un esame da superare o un abbonamento in palestra da rinnovare.

Per i più scaramantici, nulla sarà come deve essere senza un pizzico di fortuna, sollecitata da usi e consuetudini di ogni famiglia che anticipano il tanto atteso "3... 2... 1...".