Emissioni di anidride carbonica, record negativo nel 2023: «Aumenti pari a 410 milioni di tonnellate»

Record negativo. Le emissioni globali di CO2 legate all’energia sono aumentate dell’1,1% nel 2023, raggiungendo un livello record, soprattutto a causa della scarsa produzione idroelettrica causata dalla siccità e dalla crescita della Cina: lo afferma un rapporto dell’Agenzia Internazionale dell’Energia (Aie). Queste emissioni, che rappresentano circa il 90% dell’anidride carbonica emessa dagli esseri umani, sono aumentate di 410 milioni di tonnellate, raggiungendo i 37,4 miliardi di tonnellate lo scorso anno (2023, ndr.).

I dati

Ma attenzione ai dati perché la tendenza non sembra essere così negativa come l’anno precedente, quando le emissioni sono aumentate di 490 milioni di tonnellate nel 2022. Secondo l’Aie, senza tecnologie come i pannelli solari, le turbine eoliche, l’energia nucleare e le auto elettriche, l’aumento globale delle emissioni di CO2 legate all’energia negli ultimi cinque anni sarebbe stato tre volte superiore ai 900 milioni di tonnellate registrati.