Portonaccio, a Cieloterra un capodanno con otto ore di musica no stop

di Enrico Sarzanini

Una Vice City con dodici ore di musica no stop per brindare al nuovo anno. L’evento, unico nella storia, si terrà a Roma nella celebre location CieloTerra in via di Portonaccio solo il 31 dicembre: 3000 mq di spazio che si trasformeranno in un videogame con allestimenti ad hoc per creare il mood di un sobborgo industriale. In scena tre Stages di cui uno completamente inedito; 30 artisti provenienti da ogni parte del mondo; 5 crew tra quelle che nel 2023 hanno avuto un grande successo su questo palco. In consolle, nell’area Tekno Quarter, ci sarà Tekno_mobil_squad con Crystal Distortion un'icona Della musica elettronica tekno mondiale. Fondatore della leggendaria crew Spiral Tribe, che ha fatto risuonare il suo sound in tutto il mondo, definendo un genere che ha influenzato le ultime generazioni di dj, producer, party monters.

A seguire Teknoravers con Ladymaru & La.pucci.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 28 Dicembre 2023, 16:36

