Otoliti cosa sono? I sintomi della premier Meloni: vertigini e giramenti di testa. Come curarsi

Cosa sono gli otoliti di cui soffre la premier Giorgia Meloni? La premier è stata costretta a restare a letto circa due giorni.

A volte basta un “sassolino” per scombussolarli e provocare fastidiose vertigini. E' il caso degli otoliti. Cosa sono e quali sono i rimedi? Per capirlo - fanno sapere dall'ospedale Niguarda - serve un “piccolo viaggio” oltre il nostro timpano, nell'orecchio interno. E' questa infatti la sede dei nostri sensori dell'equilibrio. Queste strutture sono contenute in ampolle scavate nell'osso e sono piene di un liquido, l'endolinfa. All'interno sono posizionate le cellule sensoriali dell'equilibrio, dotate di ciglia verticali, su cui poggia uno strato di innumerevoli cristalli chiamati otoliti, che si comportano come dei minuscoli sassolini. Ad ogni movimento della testa gli otoliti, essendo più pesanti della linfa, causano una deflessione delle ciglia delle cellule sensoriali. Questa sollecitazione invia un segnale al cervello informandolo sulle variazioni di posizione della nostra testa nello spazio.