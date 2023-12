Tesla, braccio robot «attacca» e ferisce un ingegnere. I colleghi: «Ha lasciato una scia di sangue». La reazione (furiosa) di Musk

La rivolta dei robot, più o meno. Di certo non si può ancora parlare di un attacco pianificato per sovrastare il genere umano, come ipotizzato nella fantascienza narrativa nata lo scorso secolo (per esempio nei libri del padre del suddetto genere, Isaac Asimov), ma ha fatto scalpore la notizia, emersa solo in queste ore, che ha visto protagonista un robot che ha attaccato un ingegnere in una Gigafactory della Tesla ad Austin, Texas.

L'incidente avvenuto 2 anni fa, riportato dall'agenzia di stampa tecnologica The Information e ripreso oggi da vari media, apre scenari inquietanti e suona come un avvertimento su come potrebbe essere il futuro con il crescente uso di robot nella produzione industriale. Nuove informazioni sono poi emerse grazie a un rapporto sugli infortuni del 2021, presentato alla contea di Travis e alle autorità di regolamentazione federali, che è stato esaminato dal DailyMail.