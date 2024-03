Campionessa di scherma stuprata, tracce di eroina nelle urine: «Ho bevuto qualcosa, non ricordo più nulla»

Uno stupro di gruppo durante un ritiro di giovanissimi atleti a Chianciano Terme. Vittima una 17enne schermitrice della Federazione uzbeka, gli accusati sono tre atleti della squadra juniores italiana: in milanese di 18 anni, un foggiano di 20 e un minorenne.

L'abuso sarebbe avvenuto nella notte tra il 4 e il 5 agosto. Al risveglio la giovane atleta si trovava in una stanza con i tre ragazzi: uno le dormiva vicino, un altro si stava rivestendo. Lei è ancora intontita ma sente i due già svegli rivolgerle frasi di scherno e ridere a gran voce. Non sa come e perché sia finita lì e prova a muoversi per scappare. Ma non ci riesce subito, ha dei forti dolori ovunque. Ma un altro dettaglio è emerso e riguarda la ragazza che ha denunciato la violenza sessuale: nelle sue urine della ragazza sono state trovate tracce di eroina

«La mia vita è rovinata»

Al momento la ragazza dice che «la sua vita è rovinata», sta pensando di lasciare lo sport anche a seguito dell'incontro con i tre accusati durante le gare: «Sto cercando di non leggere le notizie che mi riguardano perché purtroppo mi fa male, malissimo. Rivivo la stessa angoscia. Mi guardo allo specchio e mi vedo come se fossi a pezzi, una persona danneggiata. Non riesco a dormire, fatico a concentrarmi, davanti a me vedo il buio. So che tutti sono preoccupati per me e questo mi dispiace». La madre intanto critica la procura di Siena che avrebbe indagato lacunosamente ma i pubblici ministeri respingono le accuse.