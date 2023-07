Caldo, boom di blackout in tutta Italia: cosa si rischia e come chiedere l'indennizzo «fino a 300 euro»

L'ondata di caldo che sta investendo l'Italia scatena un boom di blackout. I disagi alla popolazione, infatti, non sono solo quelli legati all'afa insopportabile, ma anche quelli legati a gravi disservizi sul fronte delle forniture energetiche, con migliaia di famiglie che si ritrovano all'improvviso senza corrente. A denunciarlo è Consumerismo No Profit che parla senza mezzi termini di «allerta blackout» in Italia e fornisce alcuni numeri sul fenomeno. Capiamo meglio di cosa si tratta.

Malori e panico sul volo da Malaga a Malpensa, RyanAir spiega: «Ecco cos'è successo davvero»

Malore per due ragazzi in bus a Milano: ricoverati in gravi condizioni. «Stramazzati al suolo all'improvviso»