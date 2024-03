Bobby Solo: «I soldi li teneva mamma, io li buttavo via. Ho cambiato 47 auto in 3 anni, ma sui guadagni mi hanno fregato»

Bobby Solo è una delle icone della musica italiana: le sue canzoni e la sua voce sono entrate nella storia della canzone. Il cantante non ha mai avuto problemi a parlare della sua vita che, spesso, è stata d'ispirazione per i suoi brani. Così si è raccontato a 360 gradi in una recente intervista rilasciata al Corriere della Sera a cui ha spiegato quali siano state le sue due grandi passioni, oltre alla musica e cioè le donne e i motori. Bobby Solo ha anche raccontato che i primi 45 giri se li comprava da solo: «Da Discoland in corso Lodi a Milano. “Mi dà cinque copie di Bobby Solo?”. Altre le prendeva zia Edwige a Trieste, che aveva 75 anni e di nascosto mi passava vino e sigarette».