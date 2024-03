Calci alla testa, sediate e torture con coltelli e manganelli su tre ragazzi, di cui uno minorenne: 4 arresti

Un arresto in carcere per Antonio Barone di 48 anni e tre ai domiciliari con braccialetto elettronico per Vincenzo Cinque di 25 anni, Emanuele Ucci di 23 e Ludovico Lepore di 53 anni.

I quattro sono accusati a vario titoli dei reati di tortura, sequestro di persona e rapina ai danni di tre giovani (tra cui un minore) di San Leucio del Sannio. Le misure cautelari sono state eseguite queta mattina dai carabinieri della Compagnia di Benevento e della stazione di San Leucio, all'esito di un'attività di indagine coordinata dalla procura della Repubblica, diretta dal procuratore Aldo Policastro.