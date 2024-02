Neonato di 10 mesi muore in ospedale, «aorta recisa per sbaglio». La famiglia del bambino risarcita con un milione di euro

di Redazione web

Un neonato di 10 mesi nell’aprile 2021 è morto in una sala operatoria dell’ospedale Regina Margherita di Torino - eccellenza della sanità italiana - dopo aver subito un delicato intervento di lobectomia. Per errore al piccolo gli è stata recisa l'aorta e ha perso la vita in poco dissanguata. L'Asl Città della Salute ha risarcito la famiglia del neonato con un milione di euro. La notizia è riportata dal sito della Stampa.

Tre medici sono finiti a processo con l'accusa di omicidio colposo. A settembre - riferisce sempre il quotidiano torinese - c'è stata l'udienza preliminare ma i tanti rinvii successivi hanno permesso alle parti di arrivare ad un accordo. Da un lato la famiglia del bebè, che aveva denunciato l’accaduto in procura, dall’altro le assicurazioni e l’Asl Città della Salute, che alla fine hanno pagato. In questo modo i familiari rimarranno nel processo come parte offesa, ma in caso di sentenza contro i medici, non potranno avere un altro risarcimento in sede civile.

Il bambino dalla nascita presentava una malformazione e per correggerla i medici avevano suggerito l’asportazione di un lobo polmonare, una pratica non consueta.

