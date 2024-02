Neonato morto in culla, l'autopsia e l'ipotesi choc: «Soffocato dal suo muco». Si indaga per omicidio colposo

di Redazione web

La Procura di Lecce ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo sul decesso del bimbo di due mesi, secondogenito di una coppia residente a Campi salentina, trovato morto nella sua culla. Il fascicolo aperto dalla pm Erika Masetti è a carico di ignoti.

L'autopsia sul bimbo di due mesi

Nel pomeriggio nella camera mortuaria del Vito Fazzi di Lecce, il medico legale Roberto Vaglio ha eseguito l'autopsia. L'ipotesi è che sia morto soffocato dal suo stesso muco: il bimbo da qualche giorno era in cura per una bronchiolite e per questo era stato portato anche in ospedale per un consulto. Per conoscere le cause del decesso bisognerà attendere l'esito degli esami istologici.

Venerdì 16 Febbraio 2024

