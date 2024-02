Neonato morto a pochi minuti dalla nascita, la tragedia dopo il parto cesareo

di Redazione web

Una tragedia ha colpito l'ospedale di Civitanova Marche, dove un neonato è morto pochi minuti dopo essere venuto al mondo durante la scorsa notte. La madre, una donna di 36 anni, era stata ammessa in ospedale all'inizio del travaglio e, data la situazione di stallo, i medici hanno optato per un parto cesareo. Tuttavia, il bambino, con un peso di 3,8 chili, è nato in uno stato ipotonico, con un battito cardiaco molto basso, una condizione che, seppur rara, può verificarsi durante il parto.

Nonostante i tentativi di rianimazione da parte del personale medico, il neonato non ha risposto agli sforzi e è purtroppo deceduto poco dopo la nascita.

Al fine di comprendere meglio le cause del decesso del neonato, è stata disposta un'autopsia sul suo piccolo corpo. È stato specificato che il parto era considerato a rischio intermedio, sottolineando che, nonostante tutte le precauzioni adottate, talvolta si verificano eventi imprevedibili e tragici come questo.

