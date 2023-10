Aurora Ramazzotti, la lettera a papà Eros per i 60 anni: «Vorrei averti abbracciato di più, ora capisco il tuo dolore»

Papà Eros Ramazzotti compie 60 anni, e la figlia Aurora Ramazzotti ha trovato un modo molto speciale per fargli arrivare i suoi auguri. Anche se a distanza (lei è a New York per lavoro) la primogenita che ha fatto diventare nonno il cantautore romano, ha scelto di scrivergli una lunga lettera affidata al Corriere della Sera in cui ribadisce la profondità del legame che li unisce: «Tu sei l’amore. Chiunque abbia l’occasione di toccare con mano la bontà del tuo cuore è davvero fortunato».

