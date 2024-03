Antonella Mosetti parla della figlia Asia Nuccetelli: «Attacchi inutili a lei forse per colpire me. Ora fa un lavoro normalissimo»

Antonella Mosetti e la figlia Asia Nuccetelli sono sempre state molto legate tra loro e, se un tempo comparivano insieme in televisione e in vari reality o programmi, ora è da un po' che la 27enne non si vede più. Qualcuno si è chiesto come mai e, soprattutto, che cosa stia facendo. La risposta è arrivata direttamente dalla soubrette che, durante una recente intervista rilasciata a Monica Setta nel programma "Donne al Bivio", ha spiegato che Asia si è allontanata dal mondo dello spettacolo a causa dei continui attacchi e delle continue cattiverie che subiva.

Ecco che cosa ha raccontato Antonella.