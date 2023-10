Alessandro Basciano, lacrime a Verissimo: «Non ho tradito Sophie Codegoni. Sono innamorato perso di lei. Ho perso 9 chili in due mesi»

Alessandro Basciano ha deciso di raccontare la sua verità a Verissimo. L'ex gieffino, infatti, ha chiesto il diritto di replica a Silvia Toffanin e alla trasmissione, dopo l'ospitata di Sophie Codegoni, la scorsa settimana. Dalla proposta di matrimonio alla nascita di Celine Blue, i due oggi non sono più una coppia e, secondo Alessandro Basciano, la colpa non sarebbe del tutto sua.



«Sono innamorato perso di lei. Ho perso 9 chili in due mesi. La amo», ha detto Alessandro Basciano, trattenendo le lacrime in studio. Ecco cosa ha detto.



La verità di Alessandro Basciano

«Ho visto l'intervista di Sophie - ha detto Alessandro Basciano a Silvia Toffanin -. Siamo nati sotto i riflettori, ti chiedono nel dettaglio anche determinate cose, ma i panni sporchi si lavano in casa propria». Parole dure quelle di Alessandro Basciano che ha deciso di raccontare la sua verità a Verissimo smentendo le parole della ormai ex fidanzata.



«Sulla sua presunta partecipazione ad un programma - ha detto Alessandro Basciano in merito alla possibilità di fare Pechino Express da parte di Sophie Codegoni -, io non ero favorevole perché si circonda di persone che non le vogliono bene. Le ho detto: 'Il programma è bello, ma potrebbe esserci chi ti dirà che hai una bimba di quattro mesi, senza telefono e che sei la classica neo mamma ventenne'».