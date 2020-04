Coronavirus, interrotti i test con la clorochina: «Troppi morti per effetti collaterali»

i pazienti con coronavirus che avevano assunto una dose elevata del farmaco - ritenuta necessaria, in teoria, per bloccare la diffusione della malattia - hanno accusato effetti collaterali come l'aritmia aumentandone il rischio di soffrire un infarto

su 81 pazienti ricoverati a Manaus da ricercatori del team CloroCovid-19, composto da scienziati di 21 istituzioni e guidata dalla Fondazione di medicina tropicale Dott. Heitor Vieira Dourado, del governo dello Stato di Amazzonia

L'uso esteso di clorochina e idrossiclorochina come profilassi e trattamento per il Covid-19 - promosso, tra gli altri, dal presidente americano Donald Trump e da quello brasiliano Jair Bolsonaro - è stato nel frattempo scoraggiato ufficialmente dall'Accademia brasiliana di scienze brasiliana e dall'Accademia brasiliana di medicina. La paura degli esperti riguarda gli effetti collaterali dei due farmaci, principalmente per i pazienti con malattie cardiovascolari, diabete e cancro, ovvero proprio i gruppi più vulnerabili al coronavirus.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 15 Aprile 2020, 13:33

© RIPRODUZIONE RISERVATA